Reuters: ABD ve Türkiye Menbiç için anlaştı

Reuters'ın haberine göre ABD ve Türkiye, SDG güçlerinin Menbiç'ten güvenli şekilde tahliye edilmesi konusunda uzlaştı.

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) dün Menbiç'e operasyon düzenlemiş ve kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Reuters'a konuşan Suriyeli bir kaynak, ABD ve Türkiye'nin SDG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Menbic bölgesinden güvenli bir biçimde çekilmesini sağlama konusunda anlaşmaya vardığını ileri sürdü. Konu hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen kaynak, Suriye Demokratik Güçleri'nin 'kentten çekildiğini ve hâlâ diğer bölgelerden de çekilmesi gerektiğini' söyledi.

Menbiç'i kaybeden SDG, Fırat Nehri'nin Batısı'ndan tamamen çekilmiş oldu.