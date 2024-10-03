Reuters anketi: Dolar/TL yıl sonunda ne kadar olacak?

Reuters'ın gelişmekte olan piyasa para birimlerine yönelik gerçekleştirdiği anketin sonucu paylaşıldı.

Buna göre, Türk Lirası'nın dolar karşısındaki yıl sonunda kayıpların yüzde 5'e ulaşması öngörülüyor.

Dolar/TL'nin bir ay sonra 34.6267, yıl sonunda 36, 6 ay sonra 37.67, 12 ay sonra ise 41.25 olması bekleniyor.

Geçen yıl ve bu yılın ilk yarısında ciddi kayıplar yaşayan gelişmekte olan ülkelerin para birimleri, Fed'in politika faizini 50 baz puan indirmesinin ardından dolar karşısında değer kazanmıştı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, kasımda yüzde 66 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor.