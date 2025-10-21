Reuters beklentiyi yazdı: Türkiye’de faizler düşecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimlerinde hız kesebileceği belirtiliyor.

TCMB Başkanı Fatih Karahan ve ekibi, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası’nın yıllık toplantıları kapsamında yatırımcılarla bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Toplantılara katılan yabancı yatırımcılar, Merkez Bankası’nın artık daha temkinli bir duruş sergilediğini, faiz indirimi döngüsünde yavaşlamaya gidilebileceğini aktardı.

TCMB yetkilileri, enflasyon konusunda artan endişelerini dile getirdiler ve faiz indirimlerinin hızını yavaşlatmaya hazır olduklarını ima ettiler. Reuters'in haberine göre, bu bilgi görüşmelere katılan dört katılımcı tarafından paylaşıldı.

TAHMİNLER FARKLI

Banka, Eylül ve Temmuz aylarında sırasıyla 250 ve 300 baz puanlık faiz indirimleri yapmıştı. Reuters anketine göre ekonomistler, bu hafta 100 baz puanlık bir indirim bekliyor ve medyan tahmine göre politika faizinin yüzde 39,5’e düşmesi öngörülüyor.

Reuters anketinde yer alan 17 ekonomistten 4’ü faiz indirimi yapılmayacağını, 5’i 150 baz puan, 2’si ise 250 baz puan indirim beklediklerini belirtti. Bazı ekonomistler, TCMB’nin son iki faiz indiriminde beklenenden daha agresif davrandığını ve artık politika değişikliğine gidebileceğini savundu. Diğer yandan iki katılımcı, Merkez Bankası’nın gerekirse faiz indirimlerini tamamen durdurmaya hazır bir görüntü verdiğini ifade etti.

KARAHAN SIKI POLİTİKA MESAJI VERMİŞTİ

Geçen hafta Washington’da çevrim içi olarak yayımlanan bir etkinlikte konuşan Karahan, "Aşağı yönlü eğilim son zamanlarda biraz yavaşladı; bunu önemli bir gelişme olarak not ediyoruz" demişti.

Fiyat istikrarına yönelik ilerlemenin “çok önemli ve cesaret verici” olduğunu da ekleyen Karahan, hedefe ulaşılana kadar politikayı sıkı tutma taahhüdünü yinelemişti.