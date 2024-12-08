Reuters: Beşar Esad, Suriye'den ayrıldı

Suriye’de Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı çeteler, bu sabaha karşı başkent Şam'da kontrolü ele geçirdi.

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, "Suriye'de halkın seçeceği bir hükümetle çalışmaya hazır olduklarını ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını" belirtti.

Celali, "Suriye tüm Suriyelilerin. Bu ülke normal bir ülke olabilir, bu ülke komşularıyla ve dünyayla iyi ilişkiler kurabilir. Bu tercih, Suriye halkının seçeceği yönetime kalmış. Biz, seçilecek yeni yönetimle işbirliğine hazırız. Onlara her türlü desteği sağlayıp devlet dosyalarını kolayca onlara aktarmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Cihatçı çeteler Suriye'de yönetimi ele geçirirken, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeden ayrıldığı iddia edildi.

Reuters'ın iki "üst düzey ordu yetkilisi"ne dayandırdığı haberinde, Esad'ın bu sabah erken saatlerde bilinmeyen bir yere gitmek üzere Şam'dan ayrıldığı öne sürüldü.

Reuters'ın haberinde, Flightradar internet sitesinin verilerine göre, bir Suriye Hava Yolları uçağı başkentin cihatçılar tarafından ele geçirildiğinin bildirildiği saatlerde Şam havaalanından havalandı.

Uçak başlangıçta Suriye'nin kıyı bölgesine doğru uçtu, ancak daha sonra ani bir U dönüşü yaptı ve haritadan kaybolmadan önce birkaç dakika boyunca ters yönde uçtu.