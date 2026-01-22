Reuters: Colani, SDG saldırısından önce İsrail heyetiyle görüştü

Suriye'de yıl başından beri yaşanan saldırılarla HTŞ öncülüğünde kurulan Şam yönetimi, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) uzun yıllardır kontrol ettiği Rakka ve Deyrizor gibi kritik yerleşim yerlerini ele geçirdi.

Halep'te Kürt nüfusun yoğunlukta olduğu iki mahalleye düzenlenen saldırılarla başlayan çatışmalar giderek büyüdü ve SDG kontrol ettiği bazı alanlardan çekilmek zorunda kaldı. Kürtlerin topyekün saldırı altında olduğunu kaydeden SDG yönetimi, ateşkesi ihlal edenin ve 10 Mart mutabakatına uymayan tarafın Şam yönetimi olduğunu pek çok kez vurguladı.

Şam yönetiminin SDG'ye yönelik saldırılarına ABD'nin yeşil ışık yakması da ABD'nin yeni süreçte IŞİD'e karşı desteklediği SDG'ye daha fazla destek sağlamayacağı ve tercihini Şam yönetiminden yana kullandığı şeklinde değerlendirildi.

Böylece Suriye sahasındaki güç dengesi Colani liderliğindeki Şam yönetimi lehine değişti.

Reuters'ta yer alan habere görüş veren 3 SDG yetkilisi, 4 Ocak'ta Şam'da yapılan ateşkes görüşmesi geçici Şam hükümetine mensup bir Suriye bakanı tarafından aniden sonlandırıldı.

Ertesi gün Şam heyeti, ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile "güvenlik anlaşması" görüşmeleri için Paris'e gitti. Suriye yetkilileri, İsrail'i SDG'yi desteklemekle eleştirdi ve Paris'te İsrailli yetkililerden SDG'yi entegrasyonu geciktirmemeleri konusunda ikna etmelerini istedi.

SDG'YE YÖNELİK SALDIRILARA İTİRAZ GELMEDİ

Orada bulunan Şam yetkilileri, SDG'nin elinde bulunan bazı bölgeleri ele geçirmek için sınırlı bir "operasyon" önerdi ve buna itiraz gelmedi.

"COLANİ SINIRI AŞMAK ÜZEREYDİ"

Reuters'a bilgi veren 3 ABD'li kaynak ise HTŞ lideri ve Suriye geçici hükümetinin atanmış cumhurbaşkanı Colani'nin (Ahmed Şara) neredeyse "sınırı aşmak üzere" olduğunu söyledi. Colani'ye bağlı silahlı güçlerin Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgelere doğru ilerlemesinden ve Kürtlere yönelik kitlesel şiddetten çekindiklerini belirten kaynaklar, "ABD'li milletvekillerinin çatışmaların devam etmesi halinde Suriye'ye yeniden yaptırım uygulamayı düşündüklerini söyledi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan SDG ile Şam yönetimi arasındaki ateşkes anlaşmasında bugün ikinci gün. Henüz resmî bir açıklama ve metin üzerinde uzlaşıldığı duyurulmadı.