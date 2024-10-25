Reuters: Dünya Bankası ve Türkiye, 35 milyar dolarlık finansmanı genişletmeyi görüşüyor

Dünya Bankası'nın Türkiye'ye geçen yıl iki katına çıkarılan ve 2028'e kadar Türkiye'ye 35 milyar dolar finansman sağlanmasını öngören tutarda yeni bir artış yapmak için Ankara ile görüşme halinde olduğu ileri sürüldü.

Reuters'a konuşan konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, görüşmelerin 35 milyar dolarlık finansmanda artışa ilişkin olduğunu ve sürecin tutarın "daha artırılması" ile sonuçlanmasını beklediğini söyledi.

G-20 ve Dünya Bankası toplantıları kapsamında ABD'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımı ile Dünya Bankası ile bu hafta dört projeye ilişkin 1,9 milyar dolar tutarında finansman anlaşması da imzalanmıştı.

BÜYÜK BÖLÜMÜ ENERJİ, AFET YÖNETİMİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE İHRACATA AYRILDI

Dünya Bankası geçen yıl Türkiye'ye sağladığı finansman paketinin büyüklüğünün 35 milyar dolara yükseldiğini açıklamıştı.

Dünya Bankası'nın Türkiye'ye sağladığı finansmanın büyük bölümü yenilenebilir enerji, afet yönetimi, iklim değişikliği ile ihracatın desteklenmesi alanlarına ayrıldı.

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez geçen yıl Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide kurumun Türkiye'ye sağladığı finansmanı artırma sebebini ekonomi politikalarındaki değişime ve bu sürece olan güvene işaret ettiğini söylemişti.