Reuters duyurdu: Bir ülkeyle vize muafiyeti anlaşması

Türkiye ve Suudi Arabistan, karşılıklı vize zorunluluğunu kaldırmaya hazırlanıyor. Reuters'ın Türk diplomatik kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, yarın Ankara’da gerçekleştirilecek üst düzey temaslar sırasında vize muafiyeti anlaşmasının imzalanması planlanıyor.

BORDO VE DİPLOMATİK PASAPORT SAHİPLERİNİ KAPSAYACAK

Reuters'a konuşan Türk bir yetkili, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Ferhan’ın Ankara’da Türkiye-Suudi Koordinasyon Konseyi toplantısına başkanlık edeceğini belirtti. Görüşmelerin en kritik gündem maddesi olan vize serbestisi anlaşmasının hem umuma mahsus (bordo) hem de diplomatik pasaport sahiplerini kapsaması öngörülüyor.

İRAN SAVAŞI'NDAKİ SON DURUM ELE ALINACAK

Diplomatik kaynaklar, Bakan Fidan’ın görüşmede Orta Doğu’daki sorunların çözümünde "bölgesel sahiplenme" ilkesini tekrar vurgulayacağını belirtti. Habere göre Fidan, Ankara’nın İran’daki savaşın sona erdirilmesi ve bölgede istikrarın sağlanması yönündeki yapıcı katkılarını sürdüreceğini ifade edecek.

Görüşmede ayrıca enerji güvenliği ve deniz trafiği açısından kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler de ele alınacak. Türk tarafının, bu bölgedeki hareketliliğin "yeni gerginliklere ve provokasyonlara" yol açmaması gerektiğinin altını çizmesi bekleniyor.