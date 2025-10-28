Reuters duyurdu: Netanyahu, Gazze'ye "güçlü" saldırı emri verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya Gazze'ye derhal 'güçlü' saldırılar düzenlemesi emrini verdi.

Gelişmeyi Reuters duyurdu.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla toplandı. Ardından İsrail Başbakanlık Ofisi'nden açıklama geldi. Buna göre Netanyahu, "Güvenlik istişareleri sonucunda Başbakan Netanyahu, askeri kademeye Gazze Şeridi'ne derhal şiddetli saldırılar düzenlemesi talimatını verdi."

NE OLMUŞTU?

Bugün Refah'ta İsrail askerlerine ateş açılmıştı.

Saldırıyı üstlenen olmazken İsrail tarafı, Hamas'ı ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Ardından Netanyahu, güvenlik istişare toplantısı ve güvenlik kabinesi toplantısı düzenledi.

İsrail'in Gazze'deki "sarı hattı" genişletebileceği ve ABD'nin buna yeşil ışık yaktığı da iddia edilmişti.