Reuters: Esad, 2 Aralık'ta İran ile yaptığı görüşmede Türkiye'yi suçladı

Suriye'de 24 yıllık iktidarını 11 günde kaybeden Beşar Esad'ın, 2 Aralık'ta İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile yaptığı görüşmede Idlib'den çıkan ve kısa sürede ülkenin pek çok büyük şehrini ele geçiren HTŞ öncülüğündeki cihatçıları Türkiye'nin desteklediğini söylediği yazıldı.

Reuters'ın haberine göre 2 Aralık'ta Şam'da yapılan görüşmede Esad oldukça sinirliydi. Görüşmede Arakçi, konuyu Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile konuşacağını söyledi.

ARAKÇİ, FİDAN'A RAHATSIZLIĞINI İLETTİ

Ertesi gün Arakçi ile Fidan arasında Türkiye'de gergin bir görüşme yapıldı. Esad'ın sözlerini aktaran Arakçi, Türkiye'nin İsrail ve ABD ile aynı safta yer almasından duyduğu memnuniyetsizliği de ifade etti.

FİDAN, ESAD'I SUÇLADI

Hakan Fidan ise Suriye'de yaşananlardan Beşar Esad'ı sorumlu tuttu. Fidan, Esad'ın ülkesinde yeniden barışı tesis etmek için fazlasıyla zamanı olmasına rağmen bunu yapmadığını ve daha önceki otoriter yönetimini sürdürdüğünü söyledi.