Reuters: Eylem Tok ve oğlu Küba'ya gitmek için sahte pasaport almaya çalıştı

Trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra ABD'ye kaçan 17 yaşındaki Timur C. ile annesi Eylem Tok ABD'de tutuklandı. Mahkeme kayıtlarında Tok ve oğlunun Küba’ya kaçmak isteyebilecekleri yer aldı.

İstanbul Eyüpsultan’da trafik kazasında Oğuz Murat Acı’nın ölümüne neden olan, 4 kişiyi yaralayan ve ABD'ye kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C. ile annesi yazar Eylem Tok, Türkiye'nin iade talebi kapsamında ABD'de yakalandı.

Tok ve oğlunun kaçtıkları ABD’den Küba’ya seyahat etmek için sahte pasaport almaya çalıştıklarını iddia etti.

Reuters’ın aktardığına göre, Boston polisi operasyona anne ile oğulun kaçma şüphesi olduğu için hız verdi. Yapılan operasyonda yakalanan anne ile oğulun yanında 5 bin dolar nakit yakalandı. Ayrıca ikilinin, senelik ücreti 46 bin dolar olan bir okulu da ziyaret ettikleri belirlendi.

Tok ve oğlu T.C.'nin Küba'ya seyahat etmek için sahte pasaport almaya çalıştığı iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan’da 1 Mart’ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV’ye çarpmıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

ÖNCE MISIR'A KAÇTILAR

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittiği, 04.30 sıralarında da annesiyle Mısır'a uçtuğu tespit edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan Timur C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.

Şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren S. "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Baba Bülent Cihantimur da suçluyu kayırmasuçundan şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. Hakimlik, Bülent Cihantimur hakkında ayrıca, imza atma şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını da kararlaştırmıştı.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.

ABD'DE TUTUKLANDILAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 15 Haziran'da Eylem Tok ve oğlu Timur C.'nin ABD'de tutuklandığını açıklamıştı.

Bakan Tunç, Tok ve oğlunun Boston’da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığını duyurarak tutukluluğun gözden geçirileceği duruşmanın 18 Haziran’da yapılacağını söylemişti.