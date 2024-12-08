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Reuters: Hizbullah Suriye'den çekildi

Reuters'a konuşan Lübnanlı iki güvenlik kaynağı, Lübnan Hizbullahı'nın Suriye'deki tüm güçlerini geri çektiğini bildirdi.

Dünya
  • 08.12.2024 16:03
  • Giriş: 08.12.2024 16:03
  • Güncelleme: 08.12.2024 16:13
Kaynak: Dış Haberler
Reuters: Hizbullah Suriye'den çekildi
Fotoğraf: AA

Suriye’de Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı çeteler, bu sabaha karşı başkent Şam'da kontrolü ele geçirdi. Beşar Esad'ın nerede olduğu henüz bilinmezken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Esad'ın ülkeden ayrıldığını bildirdi.

Cihatçı çetelerin Şam'a girmesiyle Lübnan Hizbullahı'nın da Suriye'den çekildiği öne sürüldü.

Reuters'a konuşan Lübnanlı iki güvenlik kaynağı, Hizbullah'ın Suriye'deki tüm güçlerini geri çektiğini bildirdi.

Kaynaklardan biri, Hizbullah'ın perşembe ile cuma geceleri boyunca Suriye'ye konuşlandırdığı gözetmen güçlerinin geri çekilmeyi denetlemek için gönderildiğini söyledi.

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