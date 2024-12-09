Reuters'ın iddiası: HTŞ, saldırı planını 6 ay önce Türkiye'ye bildirdi

Suriye’de 27 Kasım'da saldırı başlatan cihatçıların 11 gün sonra dün sabah (8 Aralık) Şam’ın kontrolünü ele geçirmesiyle Beşar Esad dönemi sona erdi.

Reuters, "Suriye'deki isyancıların Esad'ı devirmesi için yıldızlar nasıl hizalandı?" başlıklı haberinde, Heyet Tahrir el Şam'ın (HTŞ) 27 Kasım'da Türkiye sınırındaki İdlib vilayetinden başlattığı saldırının arka planını yazdı. Reuters, HTŞ Türkiye'yi saldırılardan 6 ay önce haberdar ettiğini öne sürdü. Reuters'a konuşan kaynaklar, Türkiye’ye haber vermeden 'cihatçıların harekete geçmesinin mümkün olmadığını' dile getirdi.

"HİÇBİR ŞEY YAPMANIZA GEREK YOK, MÜDAHALE ETMEYİN"

Ankara’nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile diyalog kurma girişimlerinin olumsuz olmasının ardından, cihatçı grupların saldırıların ayrıntılarını Türkiye’ye gösterdiği ileri sürüldü. Reuters'a konuşan cihatçılara yakın bir kaynak, HTŞ'nin Türkiye'ye, "Diğer yol yıllardır işe yaramadı, bu yüzden bizimkini deneyin. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok, sadece müdahale etmeyin" mesajını ilettiğini dile getirdi.

Bölgeden bir diplomat ise, cihatçıların saldırı planının HTŞ lideri Ebu Muhammed el Colani'ye ait olduğunu bildirdi. Reuters'ta yer alan haberde, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi El Bahra'nın, HTŞ ile Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) operasyonlarda önce 'işbirliği' konusunda anlaşma yaptıklarını söylediği açıklaması da hatırlatıldı.

RESMİ YANIT GELMEDİ, BİR TÜRK YETKİLİ YALANLADI

Reuters, Türkiye'nin dışişleri ve savunma bakanlıklarının "Halep operasyonu konusunda bir HTŞ-Ankara mutabakatına" ilişkin sorularına doğrudan yanıt vermediğini de aktardı. İsmi açıklanmayan bir Türk yetkili ise "Türkiye'nin sahadaki hazırlıklardan ne kadar haberdar olduğuna" dair soruya yanıtında, "HTŞ bizden emir veya talimat almaz, operasyonlarını da bizimle koordine etmez" dedi. Yetkili, "bu bağlamda, Halep operasyonunun Türkiye'nin onayı veya yeşil ışığı ile yapıldığını söylemenin doğru olmayacağını" savundu.