Reuters/Ipsos anketi: Trump'a destek en düşük seviyesine geriledi

Reuters/Ipsos'un yeni araştırmasına göre, ABD halkının Donald Trump'ın 'görev onayına' yönelik bakışı tarihin en düşük seviyesine geriledi.

24-27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen saha araştırmasına göre ABD halkının yüzde 64'ü Trump yönetimini onaylamıyor. Onayların oranı ise yüzde 34'e düştü.

2 hafta önce yapılan araştırmada bu oran yüzde 36'ydı.

1 SENE ÖNCE ONAYLAYANLARIN ORANI DAHA FAZLAYDI

1 yıllık sürece göre ise Trump'ın görev onayında büyük bir düşüş görülüyor. Nisan 2025'te Trump'ı onaylayanlar yüzde 47, onaylamayanlar yüzde 41'di. Bir yılda onaylamayanlar tam 23 puan yükseldi.

Araştırmaya göre Trump'a yönelik desteğin azalmasında öne çıkan iki unsur ise yaşam maliyetlerinin artması ve İran'a karşı İsrail ile birlikte yürütülen savaş.

ÇOĞUNLUK İRAN SAVAŞINA KARŞI

Anketin İran savaşıyla ilgili kısımda da dikkat çeken sonuçlar elde etti.

24-27 Nisan tarihlerinde bin 269 kişiyle yapılan anketin sonuçlarına göre yetişkinlerin yüzde 61'i, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını onaylamıyor. Demokratların ise yüzde 93'ü bu saldırılara karşı. Bağımsızların yüzde 67'si İran'a yönelik saldırılara karşı çıkarken Cumhuriyetçilerin yüzde 75'i savaşı onaylıyor.