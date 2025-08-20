Reuters/Ipsos araştırması: ABD'lilerin yüzde 58'i Filistin'in devlet olarak tanınmasını istiyor

Reuters/Ipsos'un yeni araştırmasına göre, ABD'de yaşayan yetişkinlerin yüzde 58'i, Filistin'in BM'deki tüm ülkeler tarafından devlet olarak kabul edilmesi görüşünü savunuyor.

13-18 Ağustos tarihleri arasında ülke genelinde 4 bin 446 kişiyle yapılan araştırmaya göre katılımcıların yüzde 33'ü bu görüşün aksini savunuyor.

Araştırmadaki sorulara verilen yanıtlarda özellikle Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında belirgin bir farklılık göze çarpıyor.

Örneğin Demokratların yüzde 78'i Filistinlilerin devlet olarak tanınmasını savunurken Cumhuriyetçilerin yüzde 53'ü bu görüşün aksini savunuyor.

Benzer şekilde Demokratların yüzde 83'ü ABD'nin açlığa karşı Gazze halkına yardım etmesini savunuyor. Cumhuriyetçilerin ise yalnızca yüzde 55'i bu görüşte.





