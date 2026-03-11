Reuters: İran'ın karşı saldırılarında şu ana kadar 150 ABD askeri yaralandı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında 12 gün geride kalırken İran'ın karşı saldırılarında şu ana kadar 150'ye yakın ABD askerinin yaralandığı kaydedildi.

Reuters'ın savaşla ilgili kendisine bilgi veren üst düzey ABD'li kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre Pentagon, çoğu hafif yaralı olmak üzere İran'ın karşı saldırılarında 140 ABD askerinin yaralandığı görüşünde.

Öte yandan Reuters, yaralanmaların türlerini ve patlamalara maruz kaldıktan sonra sık görülen travmatik beyin yaralanmalarını içerip içermediğini belirleyemedi.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, “Epic Fury Operasyonu'nun başlamasından bu yana, 10 gün süren sürekli saldırılarda yaklaşık 140 ABD askeri yaralandı” dedi.

Yaralı askerlerin 108'inin de görevine geri döndüğünü söyledi.