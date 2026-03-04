Reuters: İran saldırıları ABD’nin silah stoklarını eritti, Beyaz Saray savunma devlerini topluyor

İngiltere merkezli medya kuruluşu Reuters’ın plan hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump yönetimi, İran’a yönelik saldırılar sonrası hızla azalan silah stoklarını yeniden doldurmak için harekete geçti. Buna göre ABD’nin en büyük savunma sanayi şirketlerinin yöneticileri, üretimi artırma planlarını görüşmek üzere cuma günü Beyaz Saray’da yapılacak toplantıya davet edildi.

SİLAH DEVLERİ DAVET EDİLDİ

Haberde, Lockheed Martin ve Raytheon’un ana şirketi RTX başta olmak üzere büyük savunma tedarikçilerinin toplantıya çağrıldığı belirtildi. Kaynaklara göre görüşmelerin ana gündemi, son askeri operasyonların ardından silah ve mühimmat üretiminin hızlandırılması olacak.

Reuters’a konuşan yetkililer, İran’a yönelik operasyonların mühimmat tüketimini ciddi biçimde artırdığını ifade etti. ABD’nin son yıllarda Ukrayna savaşı ve Gazze’deki çatışmalar nedeniyle zaten milyarlarca dolarlık silah ve mühimmat harcadığı hatırlatılırken, İran’a yönelik saldırılarda daha uzun menzilli füzelerin kullanıldığı ve bunun stoklar üzerindeki baskıyı artırdığı belirtildi.

50 MİLYAR DOLAR EK BÜTÇE TALEBİ

Haberde ayrıca Pentagon’un Orta Doğu’daki operasyonlar için yaklaşık 50 milyar dolarlık ek bütçe talebi üzerinde çalıştığı da ifade edildi. Bu bütçenin, son çatışmalarda kullanılan silahların yerine yenilerinin konulması için kullanılmasının planlandığı aktarıldı.

Trump yönetiminin savunma şirketleri üzerindeki baskıyı da artırdığı belirtiliyor. Reuters’a göre Beyaz Saray, yüklenici şirketlerden hissedarlara yapılan ödemeler yerine silah üretimine öncelik vermelerini talep ediyor. Pentagon’un düşük performans gösteren savunma şirketlerinin listesini hazırladığı ve gerekirse sözleşme iptallerinin de gündeme gelebileceği ifade ediliyor.