Reuters: İsrail, İran Savunma Bakanı ve Devrim Muhafızları Komutanı'nı öldürdüğünü düşünüyor
Reuters'ın haberine göre İsrailli yetkililer, sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda İran Savunma Bakanı Amir Nasirzadeh ve Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpour'un öldürüldüğünü düşünüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İsrail ve ABD, sabah saatlerinde İran'a karşı geniş çaplı bir saldırı başlattı.
İsrail ve ABD'nin ilk olarak İran'da 5 üst düzey görevlinin yaşadığı alanları bombaladıkları bildirildi.
İranlı yetkililer, dinî lider Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yaralanmadığını ve güvenli alanlara sevk edildiklerini açıkladı.
İran, üst düzey diğer yetkililer hakkında bilgi vermedi.
Reuters'ın haberine göre İsrail'in saldırıları hakkında bilgi veren 3 kaynak, İran Savunma Bakanı Amir Nasirzadeh ve Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpour'un öldürüldüğünü bildirdi.
Açıklamayla ilgili henüz İran'dan açıklama yapılmadı.