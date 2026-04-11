Reuters: Mücteba Hamaney ağır yaralandı ancak karar alma süreçlerinde aktif

İran'da Hamaney'in öldürülmesinin ardından yeni dinî lider seçilen Mücteba Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Mücteba Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin Reuters'ta yayımlanan habere göre Hamaney İsrail ve ABD'nin ilk saldırısında çok ağır yara aldı ve tedavisi sürüyor.

Reuters'ın, Hamaney'in yakın çevresinden üç kişi tarafından edindiği bilgilere göre Mücteba Hamaney, babası Ayetullah Hamaney'in öldürüldüğü 28 Şubat'taki ilk sırada ağır yaralandı.

YÜZÜ TAHRİP OLDU

Üç kaynak da, Tahran'ın merkezinde Hamaney'in konutuna düzenlenen saldırıda Hamaney'in yüzünün tahrip olduğunu ve bir ya da her iki bacağında ciddi yaralanmalar yaşadığını belirtti.

KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE AKTİF

Buna rağmen 56 yaşındaki yeni dinî liderin tedavi süreci olumlu ilerliyor ve zihinsel olarak keskinliğini koruyor. Kaynaklardan ikisi, Hamaney'in sesli konferans yoluyla üst düzey yetkililerle toplantılara katıldığını ve savaş ve Washington ile müzakereler dahil olmak üzere önemli konularda karar alma sürecine dahil olduğunu söyledi.

Hamaney'in yakın çevresinden kişilerin ifadeleri, liderin durumuna ilişkin haftalardır yapılan en ayrıntılı açıklamaları içeriyor.

NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Öte yandan Hamaney'in nerede olduğu, durumu ve yönetme kabiliyeti hâlâ tam olarak bilinmiyor. 8 Mart'ta babası yerine dinî lider olarak seçilen Mücteba Hamaney şu ana kadar görüntülü şekilde kamuoyuna seslenmedi veya ses kaydı yayınlanmadı. Bunun yerine kendi ağzından yapılan açıklamalar yazılı şekilde kamuoyu ile paylaşıldı.

Hamaney'in sağlık durumu hakkında İran'dan resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak devlet televizyonundaki bir haber spikeri, Hamaney'in dini lider ilan edilmesinden sonra onu savaşta ağır yaralananlar için kullanılan “janbaz” terimiyle tanımladı.

ABD, HAMANEY'İN BİR BACAĞINI KAYBETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Hamaney'in yaralanmalarına ilişkin haberler, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in 13 Mart'ta yaptığı ve Hamaney'in “yaralandığını ve muhtemelen yüzünün deforme olduğunu” söylediği açıklamayla örtüşüyor.

ABD istihbarat değerlendirmelerine aşina bir kaynak Reuters'a, Hamaney'in bir bacağını kaybettiğini düşündüklerini de söyledi.