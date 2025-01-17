Reuters, PKK'nin Suriye'den çekilme şartlarını yazdı

Bir PKK yetkilisi, Reuters'a yaptığı açıklamada örgütün Suriye'den çekilme şartlarını açıkladı.

PKK'li ismin söylediklerine göre eğer SDG Rojava'daki yönetimin başında olursa veya merkezi hükümette güçlü bir yetki ve temsil elde ederse o zaman PKK kadroları SDG içinden çekilecek.

Reuters'a yazılı açıklama yapan kişi şunları söyledi:

“Kuzeydoğu Suriye'nin SDG'nin kontrolü altında yönetilmesi ya da SDG'nin ortak liderlikte önemli bir role sahip olmasıyla sonuçlanacak herhangi bir girişim, bölgeden ayrılmayı kabul etmemize yol açacaktır.”

PKK yetkilisi, örgütün Suriye'den ayrılması halinde bölgeyi izlemeye devam edeceğini ve SDG'ye bir saldırı olması halinde Türkiye destekli güçlere karşı harekete geçeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SDG bünyesindeki yabancı militanların ve PKK kadrolarının 'temizlenmesi' gerektiğini söylemişti.

Öte yandan SDG komutanı Mazlum Abdi de Türkiye'nin ateşkesi kabul etmesi durumunda PKK mensuplarının Suriye'yi terk edeceklerini açıklamıştı.