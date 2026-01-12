Reuters raporu: 3 yıl içinde haber sitelerinin aldığı trafik yüzde 43 azalabilir

Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü’nün 51 ülkeden 280 medya yöneticisiyle yaptığı ankete göre önümüzdeki üç yıl içinde arama motorlarından gelen yönlendirmelerin yüzde 43 oranında azalması bekleniyor.

Aynı rapor, medya şirketlerinin büyük çoğunluğunun gazetecilerini YouTube ve TikTok’ta içerik üreten isimlere daha çok benzemeye teşvik etmeyi planladığını gösteriyor.

Enstitüde kıdemli araştırmacı olarak görev yapan Nic Newman'a göre internetin yaygınlaşmasıyla birlikte yayıncıların temel dayanağı haline gelen “trafik çağı” sona erecek.

HABER SİTELERİNİN TRAFİĞİ YÜZDE 33 GERİLEDİ

Yapay zeka destekli özetler, sohbet botları ve algoritma değişikliklerinin etkisiyle, haber sitelerine gelen küresel arama trafiği yalnızca bir yıl içinde yaklaşık üçte bir oranında geriledi. Chartbeat verilerine dayanan ve 2 bin 500’den fazla haber sitesini kapsayan analizde, Google üzerinden gelen yönlendirmelerin dünya genelinde yüzde 33 azaldığı, bu düşüşün ABD’de daha da belirgin olduğu belirtildi.

Yaşam tarzı, magazin ve seyahat içerikleri bu kayıptan en çok etkilenen alanlar olurken, canlı yayın yapan ve son dakika gelişmelerine odaklanan yayınların yapay zekâ özetlerine karşı görece daha dirençli olduğu ifade edildi.

Raporda ayrıca Google’ın yapay zeka destekli “AI Overviews” özetlerinin ABD’de arama sonuçlarının yaklaşık yüzde 10’unda en üst sırada yer aldığı ve bu uygulamanın hızla başka ülkelere yayıldığına dikkat çekildi.

Raporda, medya şirketlerinin yalnızca tıklanma odaklı stratejilerden uzaklaşarak okuyucuyla doğrudan ilişki kurmaya dayalı abonelik modellerine yöneldiği ifade edildi.