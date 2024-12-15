Reuters: Rusya, Suriye'deki iki ana üssünden ayrılmayacak

Suriye'de Rus birlikler, Lazkiye ilinde bulunan Hımeymim Hava Üssü'ne konvoy halinde çekiliyor.

AA'nın aktardığına göre, Beşar Esad'ın devrilmesiyle Suriye'deki Rus güçlerinin konuşlu oldukları Şam ve Humus'tan çekilmeleri sürüyor.

Reuters, Rusya'nın Suriye'nin kuzeyindeki cephe hatlarından ve Alevi Dağları'ndaki mevzilerinden askerlerini geri çektiğini ifade etti.

Reuters'a konuşan dört Suriyeli yetkili, Rusya'nın, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından ülkedeki iki ana üssünden ayrılmayacağını söyledi.

Ruslarla temas halinde olan Suriyeli askeri ve güvenlik kaynakları, Moskova'nın güçlerini ön hatlardan geri çektiğini aktardı. Ayrıca bazı ağır teçhizat ile üst düzey Suriyeli subayları geri çektiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2017 yılında Hımeymim Hava Üssü'nü ziyaret etmişti. Ziyarette Beşar Esad yer almıştı.

Kaynaklar, Rusya'nın iki ana üssünden çekilmediğini ve şu anda böyle bir niyeti olmadığını söyledi.

Rus ordusuyla temas halinde olan üst düzey bir Suriye ordusu subayı, Reuters'a yaptığı açıklamada, Esad'ın ordusundan çok üst düzey subaylar ile bazı teçhizatın Moskova'ya geri gönderildiğini ancak şu aşamada amacın sahadaki gelişmelere göre yeniden toparlanmak ve yeniden konuşlanmak olduğunu söyledi.

Rus askerlerinin konuşlandığı Hımeymim Üssü'nde uçak pistleri, hava savunma sistemleri ve önemli askeri teçhizat yer alıyor.

HIMEYMİM HAVA ÜSSÜ

Rusya'nın, Suriye'nin Lazkiye ilinde bulunan Hımeymim Hava Üssü, Moskova'nın askeri, siyasi ve stratejik hedefleri için önem taşıyor.

Rusya ile Beşar Esad yönetimindeki Suriye arasında 26 Ağustos 2015’te imzalanan anlaşma doğrultusunda, Rus uçakları ve askerleri Hmeymim Üssü'ne yerleşmişti.

Hımeymim Hava Üssü, Rusya'nın Akdeniz'deki tek askeri üssü olarak dikkat çekiyor.

Ayrıca üs, Rusya'nın Suriye'deki hava operasyonlarını gerçekleştirdiği ve askeri desteği sağladığı ana merkezlerden biri oldu. Hımeymim Hava Üssü, savaş uçakları ve helikopterlerin konuşlandığı, hava saldırılarının başlatıldığı bir merkez olurken, Moskova'nın Suriye'ye yönelik lojistik ve mühimmat tedarik hatları için bir geçiş noktası olarak kullanıldı.

TARTUS DENİZ ÜSSÜ

Rusya'nın Tartus'ta şu anda kullandığı deniz üssü, askeri gemiler için bakım ve destek tesisi olarak adlandırılıyor.

Rusya ile Suriye arasında 2017'de yapılan anlaşma kapsamında Moskova söz konusu üssü, yargı dokunulmazlığı şartıyla ve kira ücreti ödemeden 49 yıllığına kullanabilecek. Anlaşma taraflar arasında aksi bildirilmemesi durumunda 25 yıl uzayacak.

Tartus Deniz Üssü, tıpkı Hımeymim Hava Üssü gibi Rusya'nın Akdeniz'e erişebilmesi için önem taşıyor.