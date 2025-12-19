Reuters: SDG'li yetkili "Şam'a entegrasyon" için tarih verdi

Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Şam'da HTŞ öncülüğünde kurulan yönetime entegre olmasına yönelik takvimle ilgili tartışmalar yürüyor.

Reuters'ın görüşmelere katılan veya görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre entegrasyon planlamasında gecikmeler yaşansa da son günlerde görüşmeler hızlandı.

Beş kaynağa göre, geçici Suriye hükümeti, ülkenin kuzeydoğusunu kontrol eden PYD liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri'ne bir teklif gönderdi.

Bir Suriyeli, bir Batılı ve üç Kürt yetkiliye göre, Şam bu teklifte, SDG'nin yaklaşık 50.000 savaşçısını üç ana tümen ve daha küçük tugaylara yeniden düzenlemesine, bazı komuta zincirlerini devretmesi ve topraklarını diğer Suriye ordusu birimlerine açması şartıyla açık olduğunu belirtti. Bir SDG yetkilisi “Anlaşmaya hiç olmadığı kadar yaklaştık” dedi.

Çoğu kaynak, ortaya çıkan sonuçların, taraflar arasında 10 Mart'ta imzalanan tarihi anlaşmada talep edildiği gibi, yıl sonuna kadar SDG'nin ordu ve diğer devlet kurumlarına tam olarak entegre olmasını sağlamaya yetmeyeceğini belirtti.

Bir Suriye yetkilisi, entegrasyon için yıl sonu son tarihinin kesin olduğunu ve sadece SDG'nin “geri dönüşü olmayan adımlar” atması halinde bu sürenin uzatılabileceğini söyledi.