Reuters'tan ABD Başkanlık seçimi analizi: Biden yerine Harris mi?

ABD Başkanı Joe Biden'ın Trump karşısındaki canlı yayın performansının ardından Demokratların seçime başka bir adayla gitmesi gerektiği gündeme geldi. Reuters'ın haberine göre Biden'ın en güçlü alternatifi, yardımcısı Kamala Harris.

ABD seçimlerine 4 ay kala mevcut başkan ve Demokratların adayı Joe Biden'ın performansı tartışılıyor. 81 yaşındaki Biden'ın Donald Trump ile çıktıkları ortak yayının ardından adaylıktan çekilebileceği de gündemde.

Biden'ın çekilmesi halinde Demokratların adayının Başkan Yardımcısı Kamala Harris olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Reuters'ın analizine göre Biden kampanyası, Beyaz Saray ve Demokratik Ulusal Komite'de konuyla ilgili güncel tartışmalar hakkında bilgi sahibi olan yedi üst düzey kaynak, Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi halinde en iyi alternatifin Harris olduğu görüşünde.

ALTERNATİF İSİMLER

Joe Biden'ın Trump karşısındaki performasının ardından bazı etkili Demokratlar Harris'in yanı sıra popüler kabine üyeleri ve Kaliforniya'dan Gavin Newsom, Michigan'dan Gretchen Whitmer ve Pennsylvania'dan Josh Shapiro gibi Demokrat valiler de dahil olmak üzere Biden'a alternatif isimler ortaya attı.

Ancak isimlerinin açıklanmasını istemeyen ve Reuters'a konuşan kaynaklar, Harris'i saf dışı bırakmaya çalışmanın temenni olduğunu ve neredeyse imkansız olacağını söyledi.

Kaynaklar, partinin adayı olarak seçilmesi halinde 59 yaşındaki Harris'in Biden kampanyası tarafından toplanan parayı kampanya altyapısını devralacağını söyledi. Kaynaklar ayrıca Harris'in tüm alternatifler arasında en yüksek isim tanınırlığına ve oranına sahip isim olduğunu söyledi.

ANKETLERDE TRUMP İLE KAFA KAFAYA

Salı günü yayınlanan bir Reuters/Ipsos anketinde Harris, Trump'ı yüzde 43'e 42 geride bıraktı ve Biden ile neredeyse aynı oyu aldı.

Öte yandan Biden'ın kampanyasında önemli rol üstlenen isimlerden Temsilciler Meclisi üyesi Jim Clyburn, MSNBC'ye yaptığı açıklamada, Biden'ın çekilmesi halinde Harris'in Demokratların aday olmasını destekleyeceğini söyledi.

Ancak habere göre farklı araştırmalarda Harris'in görev onayı yüzde 40'ın biraz altında seyrediyor.

ABD'de başkanlık seçimi 5 Kasım'da yapılacak.