Reuters: TL'nin düşüşünün ardından Merkez Bankası en az 5 milyar dolar sattı

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu ile 100'e yakın kişinin sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından serbest piyasalarda dolar 36,7510 liradan, euro 40,2140 liradan güne başladı.

Hızla yükselen Dolar/TL 41.53, Euro/TL 45.20 seviyesini görerek rekor kırdı.

Dolar daha sonra 38.2 TL seviyesine geriledi.

Bu sırada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor" şeklinde bir açıklama yaptı.

EN AZ 5 MİLYAR DOLAR SATILDI

Reuters'ın haberine göre bankacılar, Merkez Bankası'nın liranın hızlı düşüşünün ardından en az 5 milyar dolar döviz sattığını hesaplarken, bazıları bunun günlük 10 milyar dolara ulaşmış olabileceğini söylüyor.

Analistler ve yatırımcılar, Merkez Bankası'nın aylardır para biriminin reel olarak değer kazanmasını sağlaması nedeniyle liradaki keskin düşüşün faiz indirim döngüsünü geciktirebileceği veya durdurabileceği endişesiyle para politikasının zincirleme etkisinden de endişe duyduklarını belirtti.