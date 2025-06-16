Reuters: Trump, İsrail’in Hamaney’i öldürme planına onay vermedi

İsrail’in, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik suikast hazırlığı yaptığı ancak bu planın dönemin ABD Başkanı Donald Trump tarafından reddedildiği iddia edildi.

Reuters haber ajansına konuşan iki üst düzey ABD yetkilisi, İsrail’in İran’a son büyük askeri saldırısı sırasında Hamaney’i öldürmeyi gündemine aldığını ancak bu adımın Washington’da destek görmediğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fox News’e verdiği röportajda bu iddiaya dair açık bir değerlendirmede bulunmadı.

Ancak “Ne gerekiyorsa yaparız” ifadesini kullandı ve ABD'nin de kendi çıkarlarını gözetme konusunda farkındalık sahibi olduğunu belirtti. Netanyahu, ABD yapımı sığınak delici bombaların talep edilip edilmediği sorusuna da yanıt vermedi.

Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran ile İsrail arasında yakın zamanda barış sağlanacağına inandığını belirtti. “Bu sürece dair çok sayıda görüşme ve toplantı yürütülüyor” diyen Trump, paylaşımını “Ortadoğu’yu yeniden büyük yapacağız” sözleriyle sonlandırdı.

Reuters’ın aktardığına göre, ABD ve İsrail’in bölgede yakın iş birliği sürdürmesine rağmen, dini ve siyasi liderlerin doğrudan hedef alınması Washington tarafından “kırmızı çizgi” olarak görülüyor.