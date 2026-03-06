Reuters: Türkiye, İngiliz istihbaratından Colani'nin korunması için daha fazla destek istedi

Reuters, Suriye'de 2024 yılının sonunda Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Şam'da yönetimi ele geçiren geçici hükümete cumhurbaşkanı olarak atanan HTŞ lideri Colani'nin (Ahmed Şara) korunması için Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) İngiltere Dış İstihbarat Servisi'nden (MI6) daha fazla destek istediğini yazdı.

Reuters’a konuşan kaynaklara göre bu talepte özellikle IŞİD’in suikast planlarının etkili olduğun kaydedildi.

IŞİD TEHDİDİ YENİDEN GÜNDEMDE

Şubat ayında Suriye genelinde askeri ve güvenlik hedeflerine yönelik saldırılarını artıran IŞİD, Colani'yi de düşman ile etmişti.

Bir Türk kaynak, yeni hükümetin kurulmasına destek veren MİT’in geçen ay ortaya çıkan bir suikast girişiminin ardından MI6’ten daha fazla destek talep ettiğini doğruladı. Üst düzey bir Suriyeli güvenlik yetkilisi ise talebin “yüksek riskli bir suikast planı” sonrasında geldiğini belirterek MİT, MI6 ve Suriyeli makamlar arasında sürekli istihbarat paylaşımı yapıldığını ifade etti.

Ancak MİT’in MI6’ten tam olarak ne talep ettiği ya da İngiliz istihbaratının bu çerçevede yeni bir görev üstlenip üstlenmediği henüz netleşmedi.

“BATI VARLIĞI TAMPON OLABİLİR” DEĞERLENDİRMESİ

Konu hakkında bilgi sahibi bir Batılı istihbarat kaynağına göre Ankara’nın MI6’ten destek istemesinin bir nedeni de Şam’da Batılı bir istihbarat varlığı oluşturmak olabilir. Bu durumun, son dönemde gerilim yaşayan Türkiye ile İsrail’in istihbarat kurumları arasında bir tür tampon işlevi görebileceği değerlendiriliyor.

IŞİD ise geçen ay Suriye yönetimine yönelik altı saldırı düzenleyerek bunu örgüt için “yeni bir aşama” olarak tanımladı.

ŞAM, MİT İLE İŞBİRLİĞİNİ DOĞRULADI

Şam yönetimi 5 Mart’TA ilk kez açık şekilde MİT ile koordinasyon içinde çalıştığını kabul etti. Suriye yetkilileri, başkentte planlanan bir IŞİD saldırısının Türk istihbaratıyla yürütülen ortak çalışma sayesinde engellendiğini açıkladı.

Güvenlik kaynaklarına göre MİT, uzaktan kumandalı bombalı saldırı hazırlığında olan üç kişilik bir hücreyi tespit etti ve bu sayede Suriyeli güvenlik güçleri “yaklaşan bir saldırıyı” önledi.

Konu hakkında bilgilendirilen bir ABD diplomatı da MİT’in MI6’ten destek istemesinde IŞİD’in yeniden güç kazandığına dair işaretlerin etkili olduğunu söyledi.