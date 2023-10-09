Reuters yazdı: Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonunun 4 aşaması ne?

İngiliz haber ajansı Reuters, Filistinli direniş örgütlerinin de yer aldığı Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonunun 4 aşamasını aktardı. Haberde ayrıca İsrail'in istihbarat zafiyetine de değinildi.

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Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasında Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan çatışmalar devam ediyor.

İsrail basını şu ana kadar çatışmalarda 800'ün üstünde İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 150 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in saldırılarında ise 493 Filistinli yaşamını yitirdi.

Öte yandan çatışmanın üçüncü gününde İsrail'in, Gazze'ye 'topyekün abluka' uygulayağı bildirildi. Tel Aviv'in Savunma Bakanı Yoav Gallant elektriğin kesileceğini, yiyecek ve yakıt girişinin engelleneceğini söyledi.

İSRAİL'İN İSTİHBARAT ZAFİYETİ

İngiliz haber ajansı Reuters, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasında Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan çatışmaların detayını paylaştı.

Reuters'in haberinde Hamas'a ve İsrail güvenlik kaynaklarının görüşlerine de yer verildi.

Hamas'a yakın bir kaynak, İsrail'in Gazzeli işçilere ekonomik teşvikler sağlayarak savaş yorgunu Hamas'ı kontrol altına aldığına inandırılırken, örgütün savaşçılarının genellikle göz önünde eğitildiğini ve talim yaptığını söyledi.

"Hamas İsrail'e savaşa hazır olmadığı izlenimini verdi" diyen kaynak, "Hamas son aylarda İsrail'i yanıltmak için eşi benzeri görülmemiş bir istihbarat taktiği kullandı ve bu büyük operasyona hazırlanırken kamuoyuna İsrail'le bir savaşa ya da çatışmaya girmek istemediği izlenimini verdi" ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE SAHTE İSRAİL YERLEŞKESİ

Hamas'a yakın kaynak, hazırlıklarının en çarpıcı unsurlarından biri olarak Hamas'ın Gazze'de "sahte bir İsrail yerleşkesi" inşa etmesini gösterdi.

Kaynak, bu yerleşkede askeri iniş ve baskın eğitimi yapıldığı, hatta bu manevraların videolarını bile çektiklerini ifade etti.

Kaynak, "İsrail bunları mutlaka gördü ama Hamas'ın bir çatışmaya girmeye hevesli olmadığına ikna oldular" dedi.

HAMAS'IN İSRAİL TAKTİĞİ

Haberde Hamas'ın, iki milyondan fazla insanın yaşadığı Gazze'deki işçilerin sınır ötesindeki işlere erişimini sağlamayı daha çok önemsediğine ve yeni bir savaş başlatmakla ilgilenmediğine İsrail'i ikna etmeye çalıştığı aktarıldı.

Kaynak, "Hamas, İsrail'e karşı askeri bir maceraya hazır olmadığı imajını yaratmayı başardı" dedi.

2021 yılında Hamas'la gerçekleştirilen çatışmadan bu yana İsrail, Gazze'de temel düzeyde bir ekonomik istikrar sağlamaya çalışarak Gazzelilerin İsrail'de veya inşaat, tarım ya da hizmet işlerinde maaşların Gazze'dekinin 10 katı olabildiği Batı Şeria'da çalışabilmeleri için binlerce izin de dahil olmak üzere teşvikler sundu.

"PARA İSTEDİKLERİNİ DÜŞÜNMEMİZE NEDEN OLDULAR"

Bir İsrail ordu sözcüsü, "Çalışmak için gelmelerinin ve Gazze'ye para getirmelerinin belli bir düzeyde sükunet yaratacağına inanıyorduk. Yanılmışız" değerlendirmesini yaptı.

İsrailli bir güvenlik kaynağı da İsrail güvenlik birimlerinin Hamas tarafından kandırıldığını kabul ederek, "Para istediklerini düşünmemize neden oldular" dedi.

PLANIN ÖNEMLİ PARÇASI 'SIZINTILARI ÖNLEMEK'

İsrail uzun zamandır siyasal İslamcı grupların içine sızma ve onları izleme becerisiyle övünüyor. Hamas'a yakın bir kaynak, bunun bir sonucu olarak planın önemli bir parçasının sızıntıları önlemek olduğunu söyledi.

Kaynak, birçok Hamas liderinin planlardan habersiz olduğunu ve eğitim sırasında saldırıya katılan 1000 savaşçının tatbikatın tam amacını bilmediğini de sözlerine ekledi.

'AKSA TUFANI' OPERASYONUNUN 4 AŞAMASI

Hamas'a yakın kaynak, 7 Ekim Cumartesi günü sabah saatlerinde başlayan "Aksa Tufanı" operasyonunun 4 aşamasını da anlattı.

1- Kaynağa göre ilk aşama, Gazze'den atılan 3 bin roketlik bir yaylım ateşiydi ve bu yaylım ateşi sınır üzerinde planör ya da motorlu yamaç paraşütü uçuran savaşçıların saldırılarıyla aynı zamana denk geldi. İsrail daha önce ilk etapta 2 bin 500 roket atıldığını açıklamıştı.

2- Yamaç paraşütü kullanan savaşçılar yere indikten sonra arazinin güvenliğini sağladı ve böylece bir komando birliği, İsrail'in sızmaları önlemek için inşa ettiği elektronik ve çimento duvarlara saldırabildi. Savaşçılar bariyerleri aşmak için patlayıcılar kullandı ve ardından motosikletlerle hızla karşıya geçti. Tanıkların anlattığı sahnelerde, buldozerler boşlukları genişletti ve daha fazla savaşçı dört tekerlekli araçlarla içeri girdi.

3- Kaynağa göre bir komando birliği, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki karargâhına saldırdı ve iletişimini keserek personelin komutanlarını ya da birbirlerini aramasını engelledi.

4- Hamas'a yakın kaynak, son aşamada rehinelerin Gazze'ye nakledildiğini ve bunun çoğunlukla saldırının başlarında başarıldığını söyledi.