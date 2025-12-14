Revanth Reddy sosyal medyada gündem oldu

Hindistan'da Lionel Messi gelişi kapsamında düzenlenen tur büyük tartışmalara yol açtı. Haydarabad şehrinde dün düzenlenen organizasyonda Messi'yi göremeyen taraftarlar isyan ederek koltukları sahaya fırlattı.

Organizasyona ayrıca Messi'nin Telangana Eyalet Başbakanı Revanth Reddy ile birlikte futbol oynadığı görüntüler damga vurdu. Reddy'nin Messi'ye pas vermeye çalıştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Revanth Reddy couldn't make a simple pass to Messi. Proof that money and practice can't buy everything. 💸

OLAYLAR ÇIKTI

Öte yandan Reuters’in aktardığına göre Messi’nin etkinlikte yaklaşık 45 dakika kalması planlanıyordu ancak Arjantinli yıldız stadyumda yalnızca 20 dakika yer aldı.

Bilet fiyatlarının 3 bin 500 rupiden (yaklaşık 1700 TL) başladığı etkinlikte, bu ücret Hindistan’daki ortalama haftalık gelirin yarısından fazlasına denk geliyor.

Saatlerce stadyumda beklemelerine rağmen Messi’yi göremeyen bazı taraftarlar büyük tepki gösterdi. Biletli bir katılımcı, etkinlik için iki günde yaklaşık 1500 kilometre yol kat ettiğini belirterek, “Bu kadar kötü yönetildiğine inanamıyorum. Messi çok hızlı ayrıldı, sanırım kendini güvende hissetmedi. Onu neredeyse hiç göremedim” ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayların ardından etkinliğin organizatörü gözaltına alındı. Batı Bengal Polisi Genel Müdürü Rajeev Kumar, organizatörlerin bilet ücretlerinin iadesi konusunda yazılı taahhütte bulunduğunu açıkladı.

Olaylara ilişkin soruşturma başlatılırken, Batı Bengal Başbakanı Mamata Banerjee de yaşananlar nedeniyle Lionel Messi’den ve taraftarlardan özür dilediğini duyurdu.