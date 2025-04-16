Rewşan, yeni albümünü Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki konser ile tanıtacak

Rewşan, dokuz şarkıdan oluşan yeni albümü “HINAR”ı Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek olan konser ile tanıtacak.

Hakan Gürbüz’ün aranjörlüğünü üstlendiği albüm, Kürtçe ile modern soundları bir araya getiren etno-pop ve balat tarzlarında zengin bir dinleti sunuyor. Sanatçı, albümünde geleneksel enstrümanları çağdaş prodüksiyon teknikleriyle harmanlıyor.

Albümdeki tüm sözleri ise Rewşan’a ait.

Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek konserde, albümden şarkıların yanı sıra Rewşan’ın daha önce dinleyicilerden ilgi gören eserleri de seslendirilecek.

Gecenin sahne tasarımı ise Türkiye’nin tanınan tasarımcılarından Cem Yılmazer’e ait olacak.

Öte yandan “HINAR” albümü, son 10 yılda yayımlanan ilk Kürtçe plak olma özelliğini taşıyor. Lansman gecesinde albüm, imzalı olarak müzikseverlere sunulacak.

2018 yılından bu yana solo kariyerini sürdüren Rewşan, “Ax Lê Wesê”, “Tov” ve “Live Session” albümleriyle dijital müzik platformlarında geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Sanatçı son olarak, 2023 yılında Avrupa turnesinde Rotterdam, Bern, Köln, Essen ve Frankfurt’ta kapalı gişe konserler gerçekleştirdi.

26 Nisan Cumartesi akşamı Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek bu özel konserin biletleri; Biletix, Bubilet ve Biletinial'da satışa sunuldu.

REWŞAN KİMDİR?

Psikoloji, Oyunculuk ve Müzik üzerine uzun yıllar eğitim gören, 2018'den bu yana ise solo kariyerini sürdüren Rewşan; "Ax Lê Wesê", "Tov" ve "Live Session 1,2" albümleriyle dünya müzik listelerinde büyük beğeni topladı. 2023 yılında İsveç Ulusal Gezici Tiyatrosu tarafından düzenlenen Eldfesten Festivali'nde "Özgürlüğe Çağrı" temalı muhteşem bir performans sergileyen sanatçı, aynı yıl ilk Avrupa turnesini gerçekleştirdi ve Rotterdam, Bern, Köln, Essen ve Frankfurt'ta kapalı gişe konserler verdi. İlk İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi konserinde tüm biletleri tükendi. 2014 yılında çektiği Kürt kadın dengbêjler belgeseli kültürel bir hazine olarak arşivlendi.

Konserleriyle izleyicilerin derin duygularını ateşleyen Rewşan, Kürt kültürü ile çağdaş müzik arasındaki köprüde sarsılmaz bir tuğla daha koyuyor ve her kesimden dinleyiciye hitap eden bir füzyon sunuyor.