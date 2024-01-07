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Rey Manaj bu sezonki gol sayısını 11’e çıkardı

Ajans Haberleri
  • 07.01.2024 16:28
  • Giriş: 07.01.2024 16:28
  • Güncelleme: 07.01.2024 16:28
Kaynak: İHA
Rey Manaj bu sezonki gol sayısını 11’e çıkardı

Sivasspor’un 26 yaşındaki futbolcusu Rey Manaj, Kayserispor maçıyla birlikte bu sezonki gol sayısını 11’e yükseltti.

Süper Lig’in 19. haftasında Sivasspor deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u 3-1 mağlup ederken, Arnavutluk futbolcusu Rey Manaj de rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Manaj müsabakada 90. dakikada kazanılan penaltıda topun başında geçti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

90+8. dakikada baskı sonucu kazanılan topu alan Manaj düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 

26 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki gol sayısını 8’e çıkardı.

Türkiye Kupası maçlarında da 3 golü bulunan Rey Manaj toplamdaki gol sayısını da 11’e yükseltti. 

Mücadeleye 11’de başlayan Manaj, 90 dakika sahada kaldı. 

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