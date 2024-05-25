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Rey Manaj Sivasspor’a veda etti

Ajans Haberleri
  • 25.05.2024 23:56
  • Giriş: 25.05.2024 23:56
  • Güncelleme: 25.05.2024 23:56
Kaynak: İHA
Rey Manaj Sivasspor’a veda etti

Sivasspor’un golcü futbolcusu Rey Manaj, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla camiaya veda etti.
Birçok takımdan teklif alan Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, Kayserispor maçının ardından bir paylaşımda bulundu.

 
Golcü oyuncu sosyal medya hesabından Sivasspor formalı fotoğrafını paylaşarak camiaya veda etti.
Manaj, “Seni seviyorum Sivas, her zaman kalbimde olacaksın, her şey için teşekkür ederim” notunu ekledi.
Manaj’ın paylaşımına çok sayıda yorum yapıldı.

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