Reyhanlı'da sağanak yağış: Ev ve caddeleri su bastı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gün boyunca etkiyi olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken, sürücüler trafikle ilerlemekte zor anlar yaşadı.

İlçede gün boyu devam eden sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde yağmur sularının birikmesi sonucu birçok evi su bastı.

Evleri su basan, eşyaları zarar gören yurttaşlar, zor anlar yaşadı.

Yağışla birlikte bazı sokaklarda su baskınları yaşandı, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan 2023 yılında 6 Şubat'ta gerçekleşen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen çoğu ilde altyapı sorunu birçok kez gündeme geldi.

Depremin 3'üncü yılına yaklaşırken çözülmeyen sorunlar arasında altyapılar da bulunuyor.