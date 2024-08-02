Reyhanlı-Humus bölgesinde 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın açıkladığı bilgiye göre, saat 14.01'de Reyhanlı-Humus bölgesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Verilere göre, depremin derinliği 15.14 kilometre olarak ölçüldü.