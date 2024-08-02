Reyhanlı-Humus bölgesinde 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın açıkladığı bilgiye göre, saat 14.01'de Reyhanlı-Humus bölgesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Verilere göre, depremin derinliği 15.14 kilometre olarak ölçüldü.
Hatay-Suriye sınırında büyüklüğü 3.9 olan bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde depreme ilişkin veriler paylaşıldı.
Buna göre, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi ve Suriye'nin Humus bölgesinde saat 14.01'de bir deprem yaşandı.
Verilere göre, 3.9 büyüklüğündeki depremin derinliği 15.14 olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 2, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Al-Mukharram, Humus (Suriye) - [157.23 km] Reyhanlı (Hatay)
Tarih:2024-08-02
Saat:14:01:14 TSİ
Enlem:35.07472 N
Boylam:37.65722 E
Derinlik:15.14 km
Detay:https://t.co/o6btB2vJvu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi