Reyhanlı saldırganı Suriye'de yakalandı
MİT, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faillerinden Temir Dükancı'yı Suriye'den Lübnan'a kaçmak üzereyken yakaladı.
Kaynak: AA
Reyhanlı’da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faillerinden Temir Dükancı Suriye'de yakalandı.
MİT, Dükancı'yı Suriye'den Lübnan'a kaçmak üzereyken yakaladı.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te meydana gelen 2 ayrı bombalı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.