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Reyhanlı saldırganı Suriye'de yakalandı

MİT, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faillerinden Temir Dükancı'yı Suriye'den Lübnan'a kaçmak üzereyken yakaladı.

Güncel
  • 25.02.2025 10:11
  • Giriş: 25.02.2025 10:11
  • Güncelleme: 25.02.2025 10:16
Kaynak: AA
Reyhanlı saldırganı Suriye'de yakalandı
Fotoğraf: AA

Reyhanlı’da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faillerinden Temir Dükancı Suriye'de yakalandı.

MİT, Dükancı'yı Suriye'den Lübnan'a kaçmak üzereyken yakaladı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te meydana gelen 2 ayrı bombalı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.

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