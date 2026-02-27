Reyhanlı saldırısı davasında sanıklar için istenen cezalar belli oldu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili aralarında Mihraç Ural'ın da bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Memet Gezer, Mohammad Dib Korali, Temir Dükancı ve Cengiz Sertel bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme Heyeti Başkanı, önceki celse dosyanın esas hakkında mütalaa için Cumhuriyet savcısına gönderildiğini hatırlatarak, savcıya söz verdi.

Savcı, mütalaasında, sanıklar Memet Gezer, Cengiz Sertel, Mohammad Dib Korali ve Temir Dükancı'nın, "suça konu patlamaların gerçekleşmesi amacıyla Suriye istihbaratı adına eylem planlamasında yer almaları, patlamaların öncesi ve sonrasında olayı planlayanlara lojistik destek sağlamaları, patlayıcı maddeleri temin etmeleri ve finansman sağlamaları sebebiyle iddia edilen tüm suçlardan sorumlu tutulmalarını" istedi.

52 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 3 BİN 842 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Tüm sanıklar hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet isteyen savcı, sanıklara ayrıca "kasten öldürme" suçundan 52 kez ağırlaştırılmış müebbet, 130 kişiye yönelik "öldürmeye teşebbüs", 138 kişiye yönelik "mala zarar verme" ve "patlayıcı madde bulundurma ve nakletme" suçlarından da ayrı ayrı 3 bin 842 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, ayrıca, dosya kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Omar Alkhatıp ve Mihraç Ural'ın dosyalarının ayrılmasını istedi.

SANIKLAR SAVUNMA İÇİN EK SÜRE İSTEDİ

Esas hakkındaki mütalaanın açıklamasının ardından söz verilen sanıklar ve sanık avukatları, savcının görüşüne karşı savunma yapmak için mahkemeden ek süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanda bulunmaları için taraflara süre verilmesine karar verdi.

Duruşma, 5 Haziran'a ertelendi.