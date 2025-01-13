Reyhanlı saldırısının faili Suriye'de yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyon sonucu, Reyhanlı’da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faillerinden Muhammed Dib Koralı Suriye’de yakalandı.

İHA'nın güvenlik kaynaklarından aktardığına göre, MİT, Reyhanlı saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı’nın patlamada kullanılan bombaları temin ettiğini tespit etti.

Ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan Koralı’nın Reyhanlı saldırısının planlayıcıları arasında bulunduğu da biliniyordu.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucu yeri tespit edilen Muhammed Dib Koralı, MİT’in Suriye’de düzenlediği sınır ötesi operasyon ile yakalanarak, Hayat İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te meydana gelen 2 ayrı bombalı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.