Reyhanlı saldırısının faili tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 12 yıl önce Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faillerinden Mohammad Dib Korali'nin tutuklandığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında düzenlenen saldırının şüphelisi olan ve Suriye'de yakalanan Mohammad Dib Korali'nin, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını belirtti.

Bakan Tunç, "Yüreğimizi yakan saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te meydana gelen 2 ayrı bombalı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.