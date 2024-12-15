Reyhanlı saldırısının faillerinden Cengiz Sertel tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te, 53 kişinin yaşamını yitirdiği IŞİD tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı bombalı saldırıda kullanan patlayıcı maddeleri Suriye'den Türkiye'ye sokan Cengiz Sertel tutuklandı.

Bombalı saldırıda patlayıcı maddeleri Suriye'den Türkiye'ye sokan Cengiz Sertel, MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Hatay Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde yakalandı.

Uluslararası düzeyde kırmızı bültenle, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan Sertel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

7 ayrı suçtan aranması olan ve üç ayrı suçtan toplam 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Sertel, mahkemece tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. Öte yandan, Sertel’in terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanmasına devam edileceği öğrenildi.