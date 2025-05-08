Reyhanlı’da soğanları döken çiftçiler eylem yaptı: Bizi terörist ilan ediyorsunuz, biz üreticiyiz

Hatay Amik Ovası işçileri bugün soğanları döküp eylem yaptı. Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Akyayla köyünde Soğan ve Patates Üreticileri Derneği öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce üretici, girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğunu, her şeyin ithal edildiğini, kredi borcuyla traktör aldıklarını; hükümet politikalarının “çiftçi ekmesin” duruma geldiğini söyledi.

“Tarla boşta çiftçi borçta kalmasın”, “Aracı değil, üretici kazansın”, “SODER üreticinin yanında” “Fazlasını değil hakkını ver” pankartlarıyla yapılan eylemde, çiftçiler soğanları döktü, traktörlerin kornasına bastı.

Eylemde konuşan Soğan ve Patates Üreticileri Dernek Başkanı Reşit Kaya, şunları söyledi:

"Depolarımızı basıyorsunuz bizi terörist ilan ediyorsunuz, biz üreticiyiz. Bizim hiçbir siyasi parti ile bağlantımız yoktur. Biz bütün partilerden bağımsız üretici çiftçilerden oluşan bir derneğiz. Biz kafamızı kuma gömüyoruz, gece gündüz demeden sabahın şafağında kalkıyoruz, üretiyoruz ancak nedense bizim ürettiğimiz ürünler hiçbir yerde pazar bulmuyor. Dünya pazarında biz rekabet edemiyoruz. Bizim girdilerimizin aşırı yüksek olmasından kaynaklı masraflarımızın aşırı yüksek olmasından dolayı biz dünya ile rekabet edemiyoruz. Bizler inatla ürettik ama bugün artık son noktaya, üretemez duruma geldik. Çiftçi çalışıyor üretiyor ufacık bir afet olduğunda çiftçinin borcu. Ne borcu, biz çalışıyoruz üreteriz. Üreticimiz borçlu, işçimiz borçlu, tüccarımız borçlu. Biz niye borçluyuz? Çalışıp, üretiyoruz. Sıkıntı nerede."

Eyleme destek için katılan ve söz alan CHP eski Milletvekili İsmet Tokdemir de şunları söyledi:

"Bir pandemi yaşadık denildi ki dağı taşı ekin, biz arkanızdayız. Kaç yıldır soğanlarımız tarlada kaldı. Bunun sorumlusu kim? Bugün bir dernek kuran kardeşlerimiz her türlü siyasetin üstünde üreticiler olarak bir araya gelmiştir. Bu aciz kardeşiniz 5 yıl parlamentoda sizin adınıza vekillerinizi yapmıştır. O zamanlarda soğan tarlasına gittim pamuk tarlasına da gittim patates tarlasına da gittim. Şu Yanı başımızda bitmeyen bitirmeyen barajın setinin üstünde Türkiye'ye seslendim yeter artık bu insanlar. Bu kadar ağır faturalarla bu çiftçiler nasıl çiftçiliğe devam edecek. Bunu sorumlusu mevcut iktidar. Bugün bunların sorumlusuna sesleniyoruz. Barajımızı bitirin, çiftçilerin mağduriyetini bitirin."