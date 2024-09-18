Reyting iştahı olayı daha travmatize etti

Bahar GÖNÜL

Diyarbakır Bağlar’a bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti medyanın bu tür olaylara yaklaşımını da bir kez daha gündeme getirdi. Üç haftayı aşkın süredir kesintisiz olarak yapılan yayın ve haberlerde cinayetle ilgili türlü senaryolar ve detaylara yer verilirken olayın ardındaki siyasi ve toplumsal sebepler göz ardı edildi.

Gazeteci Akademisyen Doç. Dr. Can Ertuna, medyanın Narin cinayetini ele alma biçimin değerlendirdi. Narin’in öldürülmesinin bir kısım medyanın ve belli kesimlerin istismarına dönüştüğünü ifade eden Ertuna, spekülasyonlarla izleyici ve okuyucuların travmatize edildiğini vurguladı.

RAHATSIZ EDİCİ ŞOV

Narin cinayetinin toplumdaki simgesel ve ortak travmaya dönüşen olaylara bir örnek olduğunu belirten Ertuna, bu ortak merhamet paydasına dahil olup haberciliği rahatsız edici bir şova dönüştürenler olduğu gözleminde bulundu. Toplumu birleştiren simgesel olayların, ortak travmaya dönüşen acıların olduğunu söyleyen Ertuna, “Bu tür simgesel olayların medyanın gündemine gelmesi ve ana gündem maddesi olarak medyayı ve toplumu bir süre meşgul etmesi söz konusu olabiliyor. Narin cinayeti Türkiye’de ne yazık ki ilk çocuk cinayeti değildi. Süreç gösteriyor ki sonuncusu da olmayacak. Ancak bunun bu kadar önemsenmesi üzerine ve medyadaki temsili üzerine düşünmek gerekiyor” dedi.

Doç. Dr. Can Ertuna

Gazeteci, Akademisyen

KİTLELER TRAVMATİZE EDİLDİ

Bu tarz cinayetlerin medya tarafından da istismar edilebildiğini kaydeden Ertuna, “Biraz geriye çekilip baktığımızda iyi gazetecilik örneklerinin oldukça az sayıda olduğunu görüyoruz. Medyanın ve belli kesimlerin istismarına dönüştü Narin’in öldürülmesi. Çocuğun acısını kalbinde hisseden çok sayıda insan ve geniş kesimler vardı ama bu ortak merhamet paydasına dahil olup isimlerini temize çekmeye çalışanlar da vardı. Bu ortak merhamet paydasına dahil olarak habercilik zafiyetini ortadan kaldırmaya, üstünü örtmeye çalışan ve rahatsız edici şova dahil olmaya çalışan haber kuruluşları ve habercileri de gördük” dedi.

Kitlelerin spekülasyonlarla travmatize edildiğini belirten Ertuna habercilik olgusunun yerini yayıncılığın aldığını şöyle anlattı: “Medya kuruluşları da kendi habercilik zafiyetlerini bu süreci istismar ederek ortadan kaldırmaya ya da görünmez kılmaya çalıştılar. Çalıştığı kurumun da ötesinde kendi ismini parlatıp imaj çalışması yapanlar, gözyaşlarıyla haber sunanlar ya da programında ünlüleri ağırladığı programında çığlık çığlığa stüdyodan bağıranlar vardı. Olay yerinde bulunup köye gidip olaya dair özel haber üretmeyen, köy ve çevresini salt yayın yeri olarak kullanan muhabirler vardı. Olay yerinde bulunup habere uzak kalan muhabirler vardı. Habercilik olgusunun yerine yayıncılık geçti. Yayında kalmanın, konuyu gündemde tutmanın, uzman olmayan isimler uzmanmışçasına onların görüşlerini almanın, saatlerce gündemde tutmanın aslında haberciliğin yerine geçtiğini gördük. Habercilik ikinci planda kalınca etik değerler de yok sayıldı. Reyting ve tık iştahıyla insanlar travmatize edildi, duygusal manipülasyon yapıldı. Failler bulundu. Faillerin rolleri üzerine spekülasyonlar yapıldı. Cinayetin nasıl işlenmiş olabileceğine dair spekülasyonlar yapıldı ve bu spekülasyonlar oldukça açık ifadelerle günlerce çok sayıda insanın rahatlıkla erişebileceği mecralarda, haber kuşaklarında yapıldı. İnsanlar defalarca travmatize edildi.”

Olayın medya düzeninin çarpıklığını da ortaya koyduğunu söyleyen Ertuna, “Uzman muhabirlik yok oldu yaygın medyada. Yetkili isimlerle konuşma şansı olabilen, onları bir gazeteci gibi sorguya çekip haber ağı sızdırabilecek gazetecilerin artık yetkililer ve çevrelerden uzaklaştırıldıkları bir dönem. Onlara erişebilen gazetecilerin de sadece kendilerine verilen resmi bilgilerle ve yüzeysel gözlemlerle yetindikleri, bunun yeterli olduklarını düşündükleri bir dönem olarak algılıyorum” ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNCÜ SAYFA HABERİ DEĞİL

Cinayetin üçüncü sayfa haberi gibi alınarak, altındaki siyasi ve toplumsal yönünün es geçildiğini belirten Ertuna, “Bu cinayetin devletin bize aktarıldığı kadarıyla tüm imkânlarını kullanmasına rağmen günler sonra ortaya çıkması ve hala tam olarak aydınlatılamamasının arkasındaki toplumsal ve siyasal nedenlerini işleyebilen haber sayısı çok az. En azından buna girişen haber ve haberci sayısı çok az. Sıradan bir üçüncü sayfa haberi gibi ele alındı çünkü bunun siyasi ve toplumsal maliyeti o haberciler ve o haber kuruluşları için yoktu” dedi.

“Bu olayın benzerlerinin yeniden gerçekleşmemesi için işin magazinleştirilmeden toplumsal, siyasal, sosyolojik kökenlerine inip daha geniş çaplı araştırma, soruşturma bağlamında ele alınması gerekiyor” diyen Ertuna, habercinin kitleleri travmatize etmeden haberi aktarmak yükümlü olduğunu belirtti. Ertuna, “Ekranda kim daha duygusal performans sergilerse daha başarılı haberciliği o yapıyormuş gibi algılanıyor. Tersine resmi açıklamaların ötesinde sağlıklı, doğrulanmış bilgi verebilen habercilere ihtiyacımız var” dedi.