REYTİNG SONUÇLARI 15 OCAK 2026 PERŞEMBE | Günün en çok izlenen dizisi belli oldu!

Televizyon ekranlarında rekabetin her geçen gün arttığı Perşembe akşamında, 15 Ocak 2026 reyting sonuçları izleyiciler tarafından büyük merakla takip edildi. Prime time kuşağında yayınlanan diziler, yarışmalar ve özel programlar arasındaki sıralama netleşirken, günün en çok izlenen yapımı da açıklandı. Açıklanan veriler, izleyici tercihleri kadar kanallar arasındaki güç dengesini de gözler önüne serdi.

15 OCAK 2026 PERŞEMBE GÜNÜN REYTİNG BİRİNCİSİ

15 Ocak 2026 Perşembe günü 20+ABC1 grubunda zirvenin sahibi Halef: Köklerin Çağrısı oldu. NOW ekranlarında yayınlanan dizi, %6,88 reyting oranıyla rakiplerini geride bırakarak günün en çok izlenen yapımı olmayı başardı. Hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, özellikle prime time kuşağında izleyicinin ilk tercihi olmayı sürdürdü.

İLK 10 REYTİNG SIRALAMASI (15 OCAK 2026)

Sıra Program Kanal Rating (%) 1 Halef: Köklerin Çağrısı NOW 6,88 2 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV 5,75 3 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber NOW 4,48 4 Beşiktaş – A. Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası ATV 4,01 5 Esra Erol’da ATV 3,81 6 Survivor TV8 3,71 7 Veliaht Show TV 3,63 8 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) NOW 3,21 9 Miraç Gecesi TRT 1 3,19 10 ATV Ana Haber ATV 2,92

DİZİLER, PROGRAMLAR VE SPOR KARŞILAŞMALARI ARASINDA REKABET

Perşembe akşamında sadece diziler değil, gündüz kuşağı programları ve spor karşılaşmaları da dikkat çekici izlenme oranları elde etti. Özellikle Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanan Beşiktaş – Ankara Keçiörengücü karşılaşması, %4,01 reytingle ilk 5 içinde yer alarak spor yayınlarının etkisini bir kez daha gösterdi. Gündüz kuşağının vazgeçilmezleri Müge Anlı ve Esra Erol ise istikrarlı performanslarını sürdürdü.

8 OCAK 2026 PERŞEMBE REYTİNGLERİ İLE KARŞILAŞTIRMA

15 Ocak 2026 reyting sonuçları, 8 Ocak 2026 Perşembe günü açıklanan verilerle karşılaştırıldığında dikkat çekici benzerlikler ortaya çıkıyor. Her iki günde de Halef: Köklerin Çağrısı zirvede yer alırken, NOW kanalı haber ve dizi kategorilerinde güçlü konumunu korudu. 8 Ocak 2026’da dizi %8,09 reytingle daha yüksek bir izlenme oranına ulaşırken, 15 Ocak 2026'da %6,88 ile liderliğini sürdürdü.

Benzer şekilde Müge Anlı ile Tatlı Sert, her iki tarihte de ikinci sırada yer alarak gündüz kuşağının değişmeyen gücü olduğunu kanıtladı. Survivor ve Veliaht gibi yapımlar ise her iki günde de ilk 10 içerisinde yer alarak sadık izleyici kitlesini korumayı başardı.

15 Ocak 2026 Perşembe günü en çok izlenen dizi hangisi oldu?

15 Ocak 2026 Perşembe günü en çok izlenen dizi, %6,88 reytingle NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı oldu.

Müge Anlı kaçıncı sırada yer aldı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 15 Ocak 2026 Perşembe günü %5,75 reytingle ikinci sırada yer aldı.

Beşiktaş maçı reytinglerde kaçıncı oldu?

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Beşiktaş – Ankara Keçiörengücü karşılaşması, günü dördüncü sırada tamamladı.

15 Ocak 2026 Perşembe reyting sonuçları, dizilerin prime time kuşağındaki hâkimiyetini bir kez daha ortaya koydu. Halef: Köklerin Çağrısı zirvedeki yerini korurken, gündüz kuşağı programları ve spor yayınları da güçlü performanslarıyla dikkat çekti. Önümüzdeki haftalarda rekabetin daha da kızışması beklenirken, izleyici tercihleri reyting sıralamalarını belirlemeye devam edecek.