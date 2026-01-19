REYTİNG SONUÇLARI | Teşkilat Zirvede Ama Reytingler Alarm Veriyor: 18 Ocak 2026 Pazar Akşamı Ne Anlatıyor?

18 Ocak 2026 Pazar akşamı televizyon ekranlarında tablo yine tanıdık bir liderle sonuçlandı. Ancak açıklanan reyting verileri bu kez yalnızca kazananı değil, izleyici alışkanlıklarında yaşanan kırılmayı da gözler önüne serdi. Uzun süredir zirvede yer alan yapımlar liderliği korusa da, rakamlar ekran rekabetinde yeni bir döneme işaret ediyor.

18 OCAK 2026 PAZAR REYTİNGLERİNDE ZİRVE DEĞİŞMEDİ

TRT 1’de yayınlanan Teşkilat, 7,33 reyting alarak günü birinci sırada tamamladı. Altı sezondur Pazar akşamlarının lideri olan dizi, zirvedeki yerini korusa da önceki haftalara kıyasla yaşanan düşüş dikkat çekti. Bu tablo, sadık izleyici kitlesinin korunmasına rağmen genel izlenme alışkanlıklarında bir doygunluk yaşandığını gösteriyor.

İLK ÜÇTE YER ALAN YAPIMLAR NE SÖYLÜYOR?

TV8’in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, konsept bölümüyle 4,70 reyting alarak ikinci sıraya yükseldi. Ancak bu artış, kalıcı bir yükselişten çok finalin yarattığı geçici bir ilgi patlaması olarak değerlendiriliyor.

Now TV dizisi Sahtekarlar ise 4,34 reyting ile üçüncü sırada yer aldı. Dizinin son haftalardaki düşüş trendi devam ederken, ilk üçte kalmayı sürdürmesi Pazar akşamı rekabetinin ne kadar dar bir bantta ilerlediğini ortaya koydu.

REYTİNGLERDE ASIL DİKKAT ÇEKEN NE OLDU?

18 Ocak reytingleri, uzun soluklu dizilerin hâlâ güçlü olduğunu ancak izleyicinin yeni hikâye ve format arayışında olduğunu gösteriyor. Teşkilat’ın liderliğini sürdürmesine rağmen yaşadığı düşüş, Pazar akşamlarının eskisi kadar “garanti” bir ekran olmadığını ortaya koyuyor.

Yarışma programlarının sezon finalleriyle kısa süreli yükselişler yaşaması, haber bültenlerinin ise istikrarlı fakat sınırlı bir izleyici kitlesine sıkışması, televizyon ekranlarında yeni bir denge arayışının başladığını gösteriyor.

YARIŞMA PROGRAMLARI VE HABER BÜLTENLERİNİN PERFORMANSI

Kim Milyoner Olmak İster, 2,72 reyting ile yedinci sırada yer alırken, Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz’la Joker 2,70 reyting ile sekizinci sıraya geriledi.

Haber bültenleri arasında ise Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu, 3,70 reyting alarak günün en çok izlenen haber programı oldu. Bu sonuç, ana haber bültenlerinin sadık izleyici kitlesini koruduğunu, ancak genel reyting pastasında sınırlı bir paya sahip olduğunu gösteriyor.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (18 OCAK 2026 PAZAR – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Teşkilat 7,33 2 MasterChef Türkiye 4,70 3 Sahtekarlar 4,34 4 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu 3,70 5 Show Ana Haber 2,95 6 Sahtekarlar (Özet) 2,78 7 Kim Milyoner Olmak İster 2,72 8 Beyaz’la Joker 2,70 9 Kanal D Ana Haber 2,66 10 Beyaz’la Joker (Özet) 2,53

Veri Kaynağı: TİAK

REYTİNG SONUÇLARI GELECEK HAFTALAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

18 Ocak 2026 Pazar reytingleri, televizyon izleyicisinin alışkanlıklarını korumakla birlikte yeni içeriklere daha açık hale geldiğini gösteriyor. Zirvedeki yapımların yerini koruması sürpriz olmasa da, yaşanan düşüşler ekran rekabetinde yeni hamlelerin kaçınılmaz olduğunu ortaya koyuyor.