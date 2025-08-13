Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından avukat Rezan Epözdemir hakkında "rüşvet", "FETÖ/PDY'ye yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından başlatılan iki ayrı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınan avukat Özdemir'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polis ekipleri eşliğinde sağlık kontrolüne götürülen Özdemir, daha sonra İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Özdemir'in cumhuriyet savcılığınca ifadesinin alınması bekleniyor.

EMNİYETTE SUSMA HAKKINI KULLANDI

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Epözdemir emniyette susma hakkını kullandı ve savcılıkta ifade vereceğini söyledi.