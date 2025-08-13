Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "FETÖ/PDY'ye yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, adliyeye sevk edildi. Epözdemir'in emniyette susma hakkını kullandığı belirtildi.

Güncel
  • 13.08.2025 15:33
  • Giriş: 13.08.2025 15:33
  • Güncelleme: 13.08.2025 16:03
Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından avukat Rezan Epözdemir hakkında "rüşvet", "FETÖ/PDY'ye yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından başlatılan iki ayrı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınan avukat Özdemir'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polis ekipleri eşliğinde sağlık kontrolüne götürülen Özdemir, daha sonra İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Özdemir'in cumhuriyet savcılığınca ifadesinin alınması bekleniyor.

EMNİYETTE SUSMA HAKKINI KULLANDI

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Epözdemir emniyette susma hakkını kullandı ve savcılıkta ifade vereceğini söyledi.

AKPli Şamil Tayyar: Rezan Epözdemir sorgusu ciddi bir krize dönüşmek üzere, hatırlı çok sayıda isim devrede
"Epözdemir soruşturması" AKP içinde tartışma yarattı: Şamil Tayyardan bir açıklama daha
BirGün'e Abone Ol