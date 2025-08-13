Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "FETÖ/PDY'ye yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, adliyeye sevk edildi. Epözdemir'in emniyette susma hakkını kullandığı belirtildi.
EMNİYETTE SUSMA HAKKINI KULLANDI
Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Epözdemir emniyette susma hakkını kullandı ve savcılıkta ifade vereceğini söyledi.
