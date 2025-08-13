Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi: Savcılık ifadesi başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından avukat Rezan Epözdemir hakkında "rüşvet", "FETÖ/PDY'ye yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından başlatılan iki ayrı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınan avukat Özdemir'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polis ekipleri eşliğinde sağlık kontrolüne götürülen Özdemir, daha sonra İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Özdemir'in savcılıktaki ifade işlemlerine başlandı.

"DOĞRUDAN SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ

Gazeteci İsmail Saymaz, Epözdemir'in emniyette susma hakkını kullandığını ve savcılıkta ifade vereceğini söylediğini aktardı.

Epözdemir'in avukatları, İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada, "Müvekkilimiz emniyette de ifade verebileceğini söyledi. Buna karşın ifadesi alınmayarak, doğrudan savcılığa sevk edildi" ifadelerini kullandı.