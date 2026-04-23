Rezan Epözdemir hakkında takipsizlik kararı

Avukat Rezan Epözdemir, hakkında açılan 'casusluk ve FETÖ'ye yardım' davalarından takipsizlik kararı verildiğini açıkladı.

Epözdemir, sürece dair X hesabından açıklama yaptı.

Epözdemir, açıklamasında "İyi niyetli olarak eleştiri ve paylaşım yapan herkese hakkımı helal ediyorum, kimseye kırgınlığım yok. Hasmane tavırla ve kötü niyetli olarak sosyal medyada paylaşım yapanlar hakkında, hak arama özgürlüğümü kullanacağım ve gerekli yasal yollara başvuracağım" ifadelerini kullandı.

Epözdemir'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 08.04.2026 tarih ve 2025/171234 Sor., 2026/51483 K. sayılı kararıyla Casusluk ve Fetö’ye yardım suçlarından hakkımda “Kovuşturmaya Yer Olmadığı” na dair karar, yani takipsizlik kararı verildi. Bir başka anlatımla; hukuk garabeti mahiyetindeki Casusluk ve Fetö’ye yardım isnadının, hukuka aykırı, gerçek dışı ve iftira olduğu yargı kararıyla sabit hale geldi ve adalet tecelli etti. 20 yıldır bir hukukçu olarak bu ülkede başta kadına şiddet ve kadın cinayetleri olmak üzere birçok önemli dosyada hak ve hukuk mücadelesi veriyorum. Aynı zamanda yazılı ve görsel basında, kamuoyunda, kitle iletişim araçlarında bu konuda farkındalık ve fikri takip oluşturmak için uzman hukukçu olarak yayınlara katılıyorum.

Bir sabah ancak akli maluliyetleri yerinde olmayan bir müfterinin yazabileceği iftira mahiyetindeki bir ihbar dilekçesiyle, Casusluk ve Fetö’ye yardım gibi benim için onur kırıcı, zul addedebileceğim akla ziyan bir isnatla gözaltına alındım ve 4 gün gözaltında kaldım. Üstelik aynı konuda 4 ay önce “Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığı”na dair karar verilmişken…Akabinde sosyal medyada menfaat karşılığı hareket eden troll organizasyonları ile itibar suikasti ve haysiyet cellatlığına maruz bırakıldım. Bu nedenle üzüntüden annem ve eşim kötü bir hastalığa tutuldu, çocuklarımın psikolojisi bozuldu, ailem ve müvekkillerim mağdur edilerek zulme uğradı.

"GEREKLİ YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIM"

İyi niyetli olarak eleştiri ve paylaşım yapan herkese hakkımı helal ediyorum, kimseye kırgınlığım yok. Hasmane tavırla ve kötü niyetli olarak sosyal medyada paylaşım yapanlar hakkında, hak arama özgürlüğümü kullanacağım ve gerekli yasal yollara başvuracağım.

Sürecin başından beri iyi niyet, destek ve dualarını esirgemeyen eşime, aileme, çocuklarıma, sevdiklerime, gerçek dostlarıma ve avukatlarım Bahar Topsakal ile Murat Öksüz’e sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Selam ve saygılar."

OCAK AYINDA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Epözdemir, FETÖ'ye yardım ve casusluk soruşturması kapsamında 14 Ağustos 2025'te tutuklanmış, 14 Ocak 2026'da ise tahliye edilmişti.