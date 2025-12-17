Rezan Epözdemir hakkında tutukluluğa devam kararı

Avukat Rezan Epözdemir’in “rüşvete aracılık etme” suçu iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nde görüldü. Habertürk'ün haberine göre Epözdemir'in tahliye talebi reddedildi ve tutukluğunun devamına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla 14 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Soruşturma dosyasında Epözdemir'in, 2022'de meslekten ihraç edilen savcı Cengiz Çallı ile maddi ilişkilerine yönelik iddialar yer alıyor. Savcılık Epözdemir'in Çallı'ya o dönemki savcılık maaşı ile geri ödenmesi mümkün olmayan paralar verdiğini savunuyor.

Epözdemir ise hakkında yürütülen soruşturmaları "kumpas" olarak nitelendiriyor.