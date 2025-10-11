Rezan Epözdemir, hakkındaki iddiaları yalanladı: Böyle beyanlarım kesinlikle yoktur

Tutuklu avukat Rezan Epözdemir, yargılandığı dosyaya ilişkin "Ben Kürt ve başarılı bir avukat olduğum için bu haksızlık ve zulme uğradım" ve "Adliyede onlarca iş yaptığım hakim ve savcı var, iki ay daha süreleri var ya beni buradan çıkaracaklar ya da benimle hepsi burada yatacaklar" şeklindeki beyanların kendisine ait olmadığını söyledi.

Epözdemir, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bu haysiyetsizce yalan ve iftiraları atanlar hakkında gerekli hukuki yollara başvuracağım" ifadelerini kullandı.

Epözdemir, kamuoyunda algı oluşturularak hukuk dışı bir şekilde hedef gösterildiğini kaydetti.

"TAMAMEN KURGU"

Söz konusu iddiaların troller tarafından ortaya atıldığını belirten Epözdemir, "Bu paralı troller iki internet sitesinde tamamen hayal ürünü olan, kaynağı belli olmayan ''adliyede onlarca iş yaptığım hakim ve savcı var, iki ay daha süreleri var ya beni buradan çıkaracaklar ya da benimle hepsi burada yatacaklar'' ve ''ben Kürt ve başarılı bir avukat olduğum için bu haksızlık ve zulme uğradım eğer bu adaletsizlik son bulmazsa yaşıma son vermeyi bile düşünüyorum dediği cezaevinde ve epözdemir çevresi tarafından dile getirildiği konuşuluyor” şeklinde tamamen kurgu mahiyetinde paylaşım yaptırmışlardır" dedi.

"OPERASYONEL BİR YALAN VE İFTİRADIR"

Hakkında ortaya atılan iddiaların yalan olduğunu ifade eden Epözdemir, "Böyle beyanlarım kesinlikle yoktur ve olamaz. Bu aşağılıkça, şerefsizce, kamuoyunu etkilemek ve algı oluşturmak amacıyla yapılan operasyonel bir yalan ve iftiradır. Ne benim ne de yakınlarımın böyle bir beyanı yoktur, olamaz. Nitekim bu paylaşımların kaynağının dahi olmadığı açıktır" diyerek şunlara yer verdi:

"Anılan troller de yaptırdıkları paylaşımı alıntılayıp benim hukuka aykırı bir şekilde cezaevinde tutulmam için baskı oluşturmak amacıyla gayrı ahlaki ve gayri vicdani bir şekilde bu paylaşımları yapmaktadırlar.

Bu içeriği tamamen gerçek dışı olan ve ahlaksızca bir iftiradan ibaret olan paylaşımları alıntılayıp bunu tehdit olarak lanse etmeye çalışanların tek amacı kamuoyunda bir algı oluşturarak hukuk dışı bir şekilde şahsımı hedef göstermektir.

Lütfen bu tür operasyonel, hayal ürünü, kurgu ve ahlaksızca yalan ve iftiralara itibar etmeyiniz. Ben zaten gerek gördüğüm takdirde buradan gerekli paylaşımları yapıyorum. Bu haysiyetsizce yalan ve iftiraları atanlar hakkında gerekli hukuki yollara başvuracağım. Selam ve sevgilerimle."

Kıymetli dostlarım;



Bu ahlaksızca iftira ve yalanlara cevap vermek istemiyorum ama sizlere olan saygımdan cevap veriyorum. Aynı elden yönetilen, beni bir kumpasla cezaevine atan, organizasyonun parçası olan paralı troller yine ahlaksızca ve haysiyetsizce yalanlar atmaya… — Rezan Epözdemir (@rezan_epozdemir) October 10, 2025

NE OLMUŞTU?

Avukat Rezan Epözdemir, 10 Ağustos'ta "rüşvet" ve "FETÖ'ye yardım" ile "siyasal askeri casusluk" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Epözdemir hakkında iddianamenin yakın zamanda hazırlanması bekleniyor.