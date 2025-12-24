Rezan Epözdemir hakkındaki MASAK raporu ortaya çıktı: Fatih Terim detayı dikkat çekti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "rüşvet", "FETÖ/PDY'ye yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınan ve "rüşvete aracılık etme" suçlamasıyla tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkındaki MASAK raporunun detayları ortaya çıktı.

VARLIK BARIŞI YASASI VE YÜKSEK MİKTARDA NAKİT TRANSFERİ

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre raporda Özdemir'in 2022 yılında yürülüğe giren Varlık Barışı yasasından yararlandığı ve bu kapsamda 5 milyon 650 bin ABD doları (yaklaşık 241 milyon 903 bin TL) tutarındaki kaynağı bankacılık sistemine dahil ettiği belirtiliyor.

Raporda ayrıca 2020-2025 yılları arasında Epözdemir'in hesaplarına 84,7 milyon TL; 5,65 milyon ABD doları; 269 bin 800 Euro tutarlarında yüksek meblağlı nakit yatırma işlemlerinin yapıldığının tespit edildiği aktarıldı.

İşlemlerin sıklığının ve büyüklüğünün beyan edilen avukat gelirleriyle uyumsuzluğuna raporda dikkat çekildi.

FATİH TERİM'LE PARA TRAFİĞİ

Raporda dikkat çeken diğer başlıklardan biri ise Epözdemir'in teknik direktör Fatih Terim ve yakınları arasındaki yüksek meblağlı para trafiğine ilişkin olduğu ifade edildi.

Buna göre Epözdemir’in 2017-2025 yılları arasında en fazla para transferi yaptığı 10 kişi içinde sekreteri Dilan Polat'a 5 milyon 619 bin TL; Fatih Terim’e 5 milyon 432 bin 608 TL transfer yapıldığı belirtildi.

Epözdemir'in bir tanıdığına da 117 milyon 780 bin TL aktardığı ifade edildi.

ÇOK SAYIDA TAŞINMAZ

Raporda dikkat çeken bir diğer başlık ise İstanbul Göktürk’te bulunan çok sayıda iş yeri oldu. Rapora göre 2022 yılında icradan satın alınan ve aynı yıl farklı kişilere devredilen taşınmazların bazıları 2023 yılında yeniden Rezan Epözdemir'e geçti, bazıları ise Epözdemir'in daha önceleri hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan bir tanıdığı adına kurulan şirkete devredildi.

MASAK'ın raporunda, bu “al-sat-geri al” sürecini olağan ticari faaliyetlerle bağdaşmayan ve mal varlığının dolaşıma sokulması veya gizlenmesi ihtimali barındıran işlemler olarak değerlendirdiği belirtildi.

ARAÇ SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRİN NEREYE GİTTİĞİ TESPİT EDİLMEDİ

Raporda yer alan iddiaya göre; yaklaşık 25 milyon TL değerindeki, savcı Cengiz Çallı tarafından çakar tahsis edilen 2024 model Maybach, 23 milyon 50 bin TL bedelle Rezan Epözdemir tarafından şoförü adına satın alındı. Araç, ertesi gün tanınmış bir avukata bedelsiz devredildi; söz konusu avukat aracı iki ay kullandıktan sonra 250 bin TL karşılığında yeniden Epözdemir’e sattı.

MASAK, bu zincir işlem sonucunda ortaya çıkan 22 milyon 850 bin TL’nin akıbetinin tespit edilemediğini bildirdi.

YARGI MENSUPLARIYLA PARA TRANSFERİ

Haberde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Epözdemir’in tutuklanma gerekçesinde belirttiği şekilde bir kısım yargı mensuplarına da para aktardığının tespit edildiği aktarıldı.