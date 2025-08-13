Rezan Epözdemir iddiası: Mehmet Uçum'dan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusu

Avukat Rezan Epözdemir ile ilgili soruşturma kapsamında AKP içinde başlayan tartışma devam ediyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Rasim Ozan Kütahyalı, 'Ensonhaber' isimli YouTube yayınında yaptığı açıklamada, "Mehmet Uçum'un oğlunun Rezan Epözdemir ile beraber çalıştığı ve Rezan Epözdemir ile beraber Mehmet Uçum'un adli işlerde ortak olduğu Türk adliyelerinde konuşulan bir şeydir" iddiasında bulundu.

UÇUM'DAN SUÇ DUYURUSU

Kütahyalı'nın iddiası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan açıklama geldi.

Mehmet Uçum, avukatı Zeynep Yıldırım'ın açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı:

"13 Ağustos 2025 tarihinde dijital mecraya yüklenen bir videoda Rasim Ozan Kütahyalı tarafından Müvekkilim Mehmet Uçum ve ailesi hakkında ileri sürülen iddiaların tamamı asılsız ve açıkça gerçeğe aykırıdır.

Hukuken izah edilecek bir yönü olmayan iftira ve hakaret içerikli bu açıklamaları nedeniyle itibarı ve karakteristik özellikleri bilinen şahıs ve birlikte hareket ettiği şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."