Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi 1 gün daha uzatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 2 ayrı soruşturma kapsamında pazar günü gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi 1 gün daha uzatıldı.

Epözdemir, "rüşvet", "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos Pazar günü gözaltına alındı. Gözaltında bulunan Epözdemir ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, avukat Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir gün daha uzatıldı.

Gözaltında bulunan Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi dün de 1 gün uzatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Epözdemir'in gözaltına alınması hakkında şu açıklamayı yapmıştı: "Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde 'avukat Rezan Epözdemir' başlıklı haber içerikleri ilgili bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ile 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan Epözdemir, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde saat 05.45 itibarıyla gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir."